卓球◆ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２６日＝宮下京香】男子シングルス３回戦が行われ、全日本選手権２連覇中で世界ランク７位の松島輝空（そら、木下グループ）が、同１３位の張禹珍（韓国）をゲームカウント１―３の逆転負けを喫した。８強入りを逃し、グラウンドスマッシュでの日本人初制覇の夢は破れた。◇シンガポール・スマッシュ卓球の世界ツア