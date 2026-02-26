茨城県境町の草むらに男性の遺体を遺棄したとして男6人が逮捕された事件で、警視庁は、このうち2人について、男性を誘拐し暴行を加え殺害した疑いがあるとして、殺人などの疑いで再逮捕しました。この事件は去年6月15日、男6人が茨城県境町の草むらに東京都練馬区の職業不詳・松永淳さん（当時48）の遺体を深さ2メートルの土の中に埋めたとして、死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。殺人と営利目的誘拐の疑いで再逮捕されたのは