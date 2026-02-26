元モーニング娘。で女優の久住小春（33）が26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「ミルクティーコーデ」と題して投稿。「上着がいらない季節」とオフショルダーコーデショットを公開した。ネットでは「超絶美しい」「可愛い」「素敵」「キレイ」などの声が上がった。