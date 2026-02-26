3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するキューバ代表のうち、関係者8人が米国入国へのビザ発給が拒否された。25日（日本時間26日）、ロイター通信などが報じた。ロイター通信やUSAトゥデイなどによると、ビザ発給が拒否されたのはキューバ野球連盟の会長や事務局長らで、出場する全選手はすでにビザを発給されているという。USAトゥデイは今回の問題について、「トランプ政権下での米国の