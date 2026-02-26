参政党の神谷宗幣代表は26日、参院代表質問に臨み、衆院選の公約でも掲げた「月10万円の教育給付金」の実現について「高市首相はどのように考えるのか」と迫った。高市首相は「全ての子育て世帯の状況に応じた支援の充実に取り組んでいきたい」と応じた。神谷氏は、党が提案する「0歳から15歳までの子供一人あたり月10万円の教育給付」について、「若い世代に、結婚し子供を授かろうという動機を強めるための提案だ。子供一人当た