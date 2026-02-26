お笑いタレント、キンタロー。（44）が26日、インスタグラムを更新。オリンピックに感化されたという思い出の写真を公開した。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネを披露して話題のキンタロー。は「キンタロー。も帰国しました！！（from 2018）オリンピックっぽい写真でてきました社交ダンス世