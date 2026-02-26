観光船「備前丸」 岡山県備前市は、北前船をモチーフに建造した観光船「備前丸」の内覧会を、2月と3月に計4日間行います。 市民限定の内覧会は、2月27日・3月27日・3月28日（それぞれ午前と午後）、JR日生駅前の港で開かれます。参加するには市のホームページから申し込みが必要です。 一般向けの内覧会は、「備前片上ひなめぐり」に合わせ、2月28日、東備港片上湾で開かれます。こちらは申し込み不要