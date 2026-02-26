あなぶきアリーナ香川 2026年2月26日に古希を迎えたミュージシャンの桑田佳祐さんが、ソロとしてのニューシングルの発売とツアー日程をサイトに告知しました。 「桑田佳祐 LIVE TOUR 2026」は全国10カ所（22公演）を巡るアリーナツアーです。このうち7月14日と7月15日は、高松市のあなぶきアリーナ香川で開催します。 ツアーのコンセプトは「NEW 70’S」で、自らの年齢