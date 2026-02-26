山形県白鷹町で、日本年金機構を名乗る男の電話を受けた70代の男性が、還付金名目の指示に従ってATMを操作させられ、計59万8,000円を送金する特殊詐欺の被害に遭いました。山形県警によりますと、2月11日、白鷹町に住む70代の男性の自宅固定電話に、日本年金機構を名乗る男から「介護保険の還付金3万5,200円があります」「手続きのため通帳とキャッシュカードを持って○○のATMに向かってください」などと電話がありました