◇球春宮崎ベースボールゲームズオリックス―西武（2026年2月26日SOKKEN）オリックスは新外国人のショーン・ジェリー（28）が対外試合初のマウンドに立った。小雨の降るコンディションの中、先発で2回を投げ被安打1の無失点と上々の“デビュー”となった。初回先頭の西川に中前打されたが、続く桑原遊ゴロの1死一塁から3番・渡部はツーシームでバットをへし折って遊ゴロ併殺打に。2回も2死から石井に死球を与えたが、外