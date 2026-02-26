WBC日本代表に合流し、練習に参加する大谷翔平＝26日、バンテリンドームナゴヤ3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が26日、羽田空港発のチャーター機で県営名古屋空港へ到着し、バンテリンドームナゴヤで日本代表に合流した。大谷は米国でのドジャースのキャンプを離れ、24日に日本へ着いていた。日本代表は27、28日に同球場でプロ野球中日と壮行試合を行う。大谷は中