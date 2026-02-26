◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目（26日、沖縄・那覇）巨人の新外国人、ボビー・ダルベック選手が練習の合間にインタビューに応じ、今キャンプでの取り組みについて語りました。21日に行われたヤクルトとのオープン戦では、「5番・三塁」で先発出場したダルベック選手。2打席目でヒットを放ち、試合後には安どした様子も見せていました。この日のインタビューでは、守備や打撃での取り組みについて聞かれると、守備で