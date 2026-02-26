「日曜日のドッグランです。繰り返します。ドッグランです。あしぴーん」【写真】ドッグランでへそ天＆足ピーンそんなユーモアたっぷりのコメントがついた1枚の写真が、Xで話題になっています。写っているのは、赤柴の「ゆづ」ちゃん（4歳・女の子）です。ほぼ毎週通うドッグランの芝生の上で撫でられると、仰向けになって、足をピーンと伸ばしてリラックス。赤茶色のつやつやした毛並みと白いお