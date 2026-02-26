中国北方エリアの多くの地域ではここ数日、雪の天気が続いている。そんな中、ある列車の先頭車両のワイパーの動きが目をこすっているみたいだとして、ネットで話題を集めている。多くのネットユーザーが「かわいい」といったコメントを寄せており、動画の再生回数は100万回を超えた。中には、「ワイパーの動きが左右ずれているのはなぜ？」という質問コメントを寄せるネットユーザーもいた。列車のワイパーは、ガラスに付着する雨