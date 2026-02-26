中国科学院上海天文台が2月25日に発表したところによると、中国の科学者が参加した国際研究チームが、チリのアタカマ砂漠で運用中のアルマ望遠鏡（ALMA、正式名称：アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計）を用いて、最大規模のALMA画像を取得し、銀河系中心部の隠された化学構造を明らかにしました。この画像は銀河系の中心部にある超大質量ブラックホールを取り囲む大量の高密度ガスや星雲を含む、650光年以上の広範囲をカバーして