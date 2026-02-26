福岡県オーケストラ連盟の第5回合同演奏会が3月21日、福岡市のアクロス福岡シンフォニーホールで開かれる。指揮者にNHK交響楽団正指揮者の下野竜也さんを迎える。連盟は2004年に同県内で開催された国民文化祭をきっかけに、九州交響楽団などのプロ楽団と市民楽団で06年に結成。現在は21楽団が加盟する。出演するのは、加盟楽団のメンバーで構成する特設楽団。コンサートマスターは、九響と仙台フィルのコンサートマスターの