大阪府岸和田市で２６日午前、フォークリフトに男性１人がひかれ、死亡する事故が発生しました。車の誘導作業などをしていた際にひかれたとみられ、フォークリフトを運転していた男性（２７）は「荷物を積んでいて、前が見えなかった」という旨を話しているということです。２６日（木）午前９時すぎ、大阪府岸和田市臨海町の路上で「男性がフォークリフトに挟まれている。下敷きになり、意識がない」と消防に通報がありまし