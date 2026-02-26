JKAはSG「第45回オールスター・オートレース」（4月24日〜29日、飯塚）の出場96選手を発表した。投票上位選手10人は以下の通り。前回優勝者の佐藤励（川口）も出場。また、初出場は祐定響（山陽）、菅原すずの（川口）、村田光希（山陽）、信沢綾乃（川口）、田中崇太（山陽）、藤川竜（飯塚）、石田啓真（山陽）の7人。▽投票上位10人（1）鈴木圭一郎（浜松）2289（2）青山周平（伊勢崎）2135（3）黒川京介（川口）1971（4