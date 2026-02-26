大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で自己最高位の東前頭2枚目まで番付を上げた藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が26日、所属する伊勢ノ海部屋と同じ大阪府松原市にある佐渡ケ嶽部屋へ場所前初の出稽古をした。母校・埼玉栄高の先輩でもある幕内・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）、十両・錦木（35＝伊勢ノ海部屋）と計16番。121キロの軽量ながら、厚みを増した体からの力強い動きで成長をう