フィギュアスケート・ペアの１４年ソチ五輪代表で、ミラノ・コルティナ五輪の解説が話題となっている高橋成美氏（３４）が２６日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演し、２人が関係性について「想像にお任せします」と語ったことについて言及した。「良いこと考えました」と笑顔で語り、「言ってることはわかるんですよ。超えてるっていうのは。知りたければ、ペアをやればいいんですよ。答えが知りたい人は今すぐペアスケートへレッツ