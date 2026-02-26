巨人は２６日、１軍那覇キャンプの全体練習を当初の予定通り午前で終了した。野手はフリー打撃、投手はブルペン投球などを行った。ランチを挟んで午後は各自でリフレッシュしたりコンディション調整にあてる時間とした。２月１日に宮崎で始まった１軍キャンプ。１３日に沖縄に移動し、最終クールに入っている。連日ハードな練習をしてきた中で、この日の午前練習。阿部監督「予定していたので。ここまで、けが人が出てないの