2月18日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの意気込みを訊いた。 ――オフの期間はどのような取り組みをしてきたのでしょうか？甲斐野「オフの期間はフォームの模索です。しっくりくるフォームの反復練習や、トレーニングは継続してやっていましたし、まだまだ伸びしろがあるというか、伸