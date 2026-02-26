日本競輪選手会静岡支部の鈴木良太支部長が２６日、静岡・牧之原市役所榛原庁舎を訪問。杉本基久雄市長に義援金２５万１４９８円を手渡した。牧之原市は昨年９月に発生した竜巻で大きな被害を受けた。選手会は「少しでも役に立てれば」と同１２月の伊東温泉記念競輪と、今月の静岡記念競輪で募金ブースを開設し、ファンに協力を呼びかけていた。義援金を受け取った杉本市長は「本当にありがとうございます」と感謝した。市長