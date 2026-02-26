アルピニストの野口健さんが2026年2月24日にXで、八ヶ岳連峰・天狗岳で山小屋に宿泊していた女子大生が「低体温症の疑いがある」と通報・救助されたとの報道をめぐり、実際には山小屋泊ではなく「テント泊」だったとの証言があるとし、これが事実であれば「山小屋への批判に繋がりかねない」と懸念した。山小屋はJ-CASTニュースの取材に、女子大生はテント泊だったものの、体調不良を訴えて小屋に移って休んでおり、回復しなかった