２２時半に米新規失業保険申請件数が発表される。今回の予想は21.6万件となっており、前回の20.6万件から増加する見通し。予想より多かった場合は米国の雇用情勢への警戒感から、ドル売りに傾く可能性がある。なお、前回は予想を下回り、米雇用市場の堅調さを意識させた。今回も予想を下回るようだと、米追加利下げ期待が後退し、ドル買いとなる可能性がある。 上記以外では、１９時に２月のユーロ圏景況感指数や２月