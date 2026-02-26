東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相 高い緊張感をもって注視していることに変わりない 特定の事項が為替に与える影響を一概に言うこと困難 為替市場の動向について具体的コメントはしない 植田日銀総裁 4月会合までに入手する情報を丹念に点検した上で意思決定していきたい 必ずしも4月1日の短