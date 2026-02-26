TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の思い出ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「17日間の熱い熱い戦いが終わりました。寒さ吹き飛ぶ興奮はまだまだ冷めることがなさそうです」とつづり始めた。「心をミラノに、コルティナに、リビーニョに、ベローナに、置いてきてしまったかもしれません。ゆっくり回収します」とミラノ・コルティナ五輪のマスコ