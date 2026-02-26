イラン情勢の緊迫化を受けて原油価格が上昇し、ガソリン価格も値上がりしています。2月24日時点の全国レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より40銭高い1リットルあたり157円10銭でした。調査した石油情報センターは、「イラン情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、ガソリンや軽油など石油関連商品の価格が上昇している」と分析しています。中東の産油国イランをめぐっては、アメリカが空母を2隻派遣するなど緊張が高まっていて