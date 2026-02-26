◇2軍練習試合日本ハム―韓国・ハンファ（2026年2月26日名護）ソフトバンクから6年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手（33）が26日、韓国・ハンファとの練習試合で、移籍後初の実戦登板に臨んだ。先発で1回無安打無失点と好投し、順調な調整ぶりを見せた。先頭打者が味方の失策で出塁を許したが、その後は140キロ台中盤の直球とスライダー、カーブを駆使して三邪飛、二ゴロ、中飛に打ち取った。有原は「しっかり