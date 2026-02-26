俳優の吉田鋼太郎（６７）が２６日、都内で行われたファミリーマート４５周年プロジェクトの「おむすびキャンペーン新商品発表会」に八木莉可子（２４）と出席した。新商品のおむすびを試食後、ファミリーマート創立４５周年のチャレンジにちなみ、今年一番挑戦したいことについて吉田は「空路の利用」とフリップに記した。「飛行機が苦手なんですよ。どうしても怖いんです。飛行機に乗る仕事が決まった２カ月ぐらい前から、そ