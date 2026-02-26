「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓが「買い予想数上昇」で１位となっている。 ２５日の午前中、子会社ＢｒａｎｄｉｎｇＥｎｇｉｎｅｅｒが運営する「Ｍｉｄｗｏｒｋｓ」の登録ユーザー数が６万人を突破したと発表した。「Ｍｉｄｗｏｒｋｓ」は、フリーランスエンジニアと企業をマッチングするサービス。近年、ＤＸ