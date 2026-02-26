RB大宮アルディージャは26日、2025シーズン限りで現役を引退した富山貴光氏(35)がアカデミースカウトに就任することを発表した。栃木県出身の富山氏は矢板中央高から早稲田大を経て、2013年に大宮へ加入。その後、サガン鳥栖、アルビレックス新潟、ギラヴァンツ北九州でもプレーし、大宮に所属していた2025年をもって引退した。クラブ公式サイトを通じ、「新たな挑戦になりますが、自分らしく日々精進していきたいと思います