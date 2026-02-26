メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[マティア ベルッチ] 2 - 0 [アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第3日がメキシコ アカプルコで行われ、男子シングルス2回戦で、マティア ベルッチと第4シードのアレハンドロ ダビドビッチ フォキナが対戦した。