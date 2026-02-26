【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月6日12時よりLemino(R)にて配信される、櫻坂46三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』の予告編＆新ビジュアルが解禁。さらに、主題歌情報や出演メンバーからのコメントが解禁された。 ■櫻坂46三期生11名のコメント到着＆予告編公開 本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルで