嵐の公式Xで新曲「Five」のティザー映像が公開。5人のレコーディングスタジオでのやり取りを見ることができる、貴重な動画になっている。 【動画＆写真】嵐の新曲「Five」ティザー映像＆ジャケ写 「Five」はデジタルシングルが3月4日に配信開始、CDシングルは5月31日にリリースされる。 ■「めちゃくちゃ新鮮」（櫻井翔）「緊張する」（大野智） まずレコーディングスタジオが映し出され、黒い