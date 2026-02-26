「熱烈中華食堂日高屋」（運営：ハイデイ日高）は25日、人気No.1メニューの『餃子』を3月27日よりリニューアルすると発表した。【写真多数】日高屋のメニュー進化「生姜焼き」や新商品「サク旨！ごぼう揚げ」など日高屋の餃子は、モチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴。リニューアル後は、軽く歯切れの良い皮を使用し、冷めても硬くなりにくくなる。また、フライドガーリックを使用することに