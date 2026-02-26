2025年の出生数は70万人ほどとなり、10年連続で過去最少を記録しました。一方、結婚の件数はおよそ50万組で2年連続で増加しました。【映像】ベッドで眠る新生児たちの様子厚生労働省が発表した、外国人も含んだ2025年の人口動態統計の速報値によりますと、2025年の出生数は70万5809人で10年連続で過去最少となりました。死亡数は160万5654人でした。また、結婚の件数は50万5656組で2年連続で増加しています。厚労省は出生