中村匠吾陸上男子マラソンで2021年東京五輪代表の中村匠吾（富士通）が今年4月から明治学院大の陸上部長距離ブロック監督に就任することが26日、関係者への取材で分かった。3月限りでの現役引退を既に発表し、指導者として活動していくとしていた。三重県出身で33歳の中村は、三重・上野工高（現・伊賀白鳳高）、駒大を経て富士通入りし、マラソンを主戦場に長く第一線で活躍。明治学院大は28年までに東京箱根間往復大学駅伝の