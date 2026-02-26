ベルリン国際映画祭で2冠に輝いたスペイン映画『幸せの、忘れもの。』が、5月1日より全国公開されることが決定。あわせて、予告編とポスター、場面カットが解禁された。【写真】アンヘラと家族の時間を切り取った『幸せの、忘れもの。』場面写真本作は、聴こえない世界に生きる女性と大切な家族の物語。第55回ベルリン国際映画祭にて観客賞とアート・シネマ賞、第28回スペイン・マラガ映画祭では最優秀作品賞「金のビスナガ」