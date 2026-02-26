笠松競馬を施行している岐阜県地方競馬組合は２６日、厩舎移転工事に伴い、１６００メートルのスタート地点の位置の変更を予定しており、３月３０日の開催から現在１６００メートルの競走を１５８０メートルに変更して実施することを発表した。１５８０メートルの競走は、２０２７年３月までは１着更新タイムを「基準タイム」とし、同年４月より「レコードタイム」を設定するとしている。なお、地方競馬情報サイト上の出馬表及