高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026の概要が発表された日本サッカー協会（JFA）は2月25日、「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026」の大会概要を発表した。高校年代最高峰のリーグ戦は4月4日に開幕し、12月まで熱戦が繰り広げられる。本大会は日本サッカーの将来を担う18歳以下の選手たちの技術向上を目指し、今年で16年目を迎える。出場24チームがEASTとWESTの12チームずつに分かれ、ホーム＆アウェイ方