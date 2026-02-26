ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に「クラフト紅甘夏レモネードソーダ（ICE）」と「クラフト紅甘夏レモネード（HOT）」が登場！甘さの奥に爽やかなほろ苦さを感じる、鹿児島生まれの希少柑橘「紅甘夏」を使用した、2025年に完売の人気レモネードが待望の復活です☆ フレッシュネスバーガー「紅甘夏クラフトレモネード」 メニュー名・価格：・紅甘夏クラフトレモネードソーダ (ICE)560円（税込）