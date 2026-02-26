三一運動（独立運動）に参加し、拷問の末に獄死した柳寛順（ユ・グァンスン）烈士を嘲弄する内容の人工知能（AI）製作動画がソーシャルメディア（SNS）に投稿され、物議を醸している。 あるTikTok（ティックトック）ユーザーは22日から自身のカウントに1日おきで柳寛順烈士を嘲弄する動画3本を連続で投稿し、計20万回を超える再生数を集めた。 最初の動画では、柳寛順烈士が放屁をして「すっきりした」と話す。 次の動画では、柳寛