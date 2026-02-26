SNSを通じて知り合った当時天童市に住む20代の女性から現金29万円をだまし取ったとして、埼玉県の会社員の男が警察に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは埼玉県深谷市常盤町の会社員、石原翔太容疑者（32）です。警察によりますと、石原容疑者は2024年7月22日、SNSを通じて知り合った当時天童市内に住む20代の女性に対し、「今すぐの支払いに必要なのは15万円」「来月末に給料が入るので必ず返す」などとうそのメッセ