26日、参院本会議で代表質問が行われ、国民民主党の川合孝典議員がGDPで日本がドイツに追い抜かれた理由について質問した。【映像】「いい質問だ」川合議員の発言に対する会場の声（実際の映像）川合議員は「日本の国内総生産（GDP）は2023年、ドイツに抜かれ、今年にはインドにも抜かれて5位に転落すると予想されています。ドイツの人口は8400万人で、日本の3分の2、そして1人当たりの年間労働時間は1300時間台で、日本の1600