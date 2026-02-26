狩野英孝さん、森川智之さん、貫地谷しほりさん、夢グループの石田重廣さん、保科有里さんが今年30周年を迎える人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの最新作『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会に登壇しました。【写真を見る】【 狩野英孝 】森川智之ら生アフレコに大興奮夢グループ・石田社長との異色コラボを熱望バイオハザード最新作ゲーム実況「社長、やりましょう」「バイオハザード大好き芸人」として紹