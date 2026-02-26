人気ゲーム「ポケットモンスター赤・緑」の発売30周年を記念した「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が26日に都内で行われ、日本プロ野球12球団とのタイアップ企画を実施すると発表した。「ポケモンベースボールフェスタ2026」と題し、12球団のユニホームを身にまとったピカチュウが球場に駆けつけるほか、ポケモンの特別演出試合を開催予定。球団が選んだ「パートナーポケモン」とピカチュウがデザインされたオリ