ＮＰＢエンタープライズなどは２６日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表「侍ジャパン」の松井裕樹（米パドレス）がコンディション不良のため出場を辞退し、代わって金丸夢斗（中日）を追加で選出したと発表した。