元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の真琴つばさ（61）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。共演俳優に“クレーム”を伝えた。この日はスタジオゲストとして俳優の小池徹平、生駒里奈が登場。真琴とは小池主演のミュージカル「どろんぱ」で共演している。「小池さんも生駒さんもセリフ覚えとか振り覚えが早すぎます」と真琴。「後から遅れてきた演者さんがいた。その人が見た時に明日舞台立って