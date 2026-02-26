化粧品大手マンダムは２６日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）に向け、連携する英投資ファンドのＣＶＣキャピタル・パートナーズが実施した株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表した。今後、全株式を強制的に買い取る「スクイーズアウト（締め出し）」の手続きを経て、マンダム株は東京証券取引所プライム市場を上場廃止となる。ＴＯＢは昨年９月２６日に始め、８度延長し、今月２５日まで実施した。買い付け予定数の